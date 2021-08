Dal match di Udine emergono sicuramente gli errori di Szczesny che hanno permesso alla formazione friulana di bloccare su un incredibile pareggio la Juventus, ma quella della Dacia Arena è stata anche la partita di Paulo Dybala, protagonista di giocate fantastiche con fascia al braccio. Questo ha scritto di luisu Calciomercato.com: "Ha dimostrato di essere probabilmente il calciatore di maggior talento della nostra Serie A, un campione da 9 in pagella. La Juve non può permettersi di perderlo, deve trovare un accordo per il rinnovo".