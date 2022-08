Pauloda 8 in pagella. Per Gazzetta, Paulo è stato il migliore della sfida dei giallorossi - attualmente capolisti - contro il Monza: "Difficile festeggiare meglio la quota raggiunta dei 100 gol in A. Un gol dove ci mette corsa, tecnica nel controllo e sinistro raffinato - si legge nelle pagelle della Rosea -. Il secondo dove si trasforma in centravanti di razza. Paulo il caldo ha incendiato Roma".