Il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala non dimentica il passato calcistico. Tra le sue esperienza passate è legato certamente alla parentesi al Palermo. L'argentino, rimasto molto legato al club siciliano ha attraverso le sue storie di Instagram chiamato tutti i suoi followers a raccolta per partecipare ad una raccolta fondi per la città di Palermo. Molte le famiglie in difficoltà in questo momento che hanno chiesto aiuti economici al Comune e la raccolta fondi sostenuta dal numero 10 bianconero ha come obiettivo di aiutare le famiglie più in difficoltà.