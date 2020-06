Paulo Dybala è il presente e il futuro della Juve. Stasera l'argentino giocherà da falso nueve al centro del tridente con Douglas Costa da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra. Maurizio Sarri inevitabilmente punta molto su Dybala e CR7: sono l'anima della squadra, gli altri si devono adeguare al loro gioco. "Non è semplice farli giocare insieme" ha detto qualche giorno fa l'allenatore bianconero, il rischio è quello di avere l'area avversaria vuota. Ma è impossibile lasciarli fuori perché sono due giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento.