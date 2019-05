Paulo Dybala è uno degli indiziati a lasciare la Juventus in estate, un "big" con cui il club bianconero potrebbe fare cassa. La Joya è reduce da una stagione deludente, Max Allegri ne avrebbe fatto a meno senza particolari rimpianti mentre Pavel Nedved preferirebbe puntarci ancora: molto allora dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, che potenzialmente potrebbe rilanciare il numero 10 nel progetto tecnico. Ma in Europa sono tanti i top club attenti agli sviluppi della situazione, con la Juve che in ogni caso si metterà all'ascolto: in caso di arrivo di un'offerta a tre cifre (o quasi), Dybala potrebbe davvero lasciare Torino.