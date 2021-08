In casa Juventus filtra ottimismo per il rinnovo di. Dopo i primi due incontri tra la dirigenza bianconera e il suo agente Jorge Antun, ce n'è in programma un terzo che probabilmente è in programma dopo la fine del mercato. Tra le parti c'è ancora distanza da limare con qualche milione che balla tra domanda e offerta, la volontà comune però è quella di proseguire insieme con La Joya che ha già messo la firma sul debutto della squadra di Allegri in campionato.