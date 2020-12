Nessun caso per l’esclusione di Dybala nella sfida contro la Fiorentina. Infatti, come riporta Calciomercato.com, dietro i 90 minuti in panchina della Joya ci sono solo valutazioni fisiche e tecniche. L’argentino era reduce da un problema muscolare che lo aveva costretto a rimanere a Torino per la trasferta di Parma. Alla vigilia del match contro la squadra di Prandelli si era allenato solo parzialmente con il gruppo, il tempo sufficiente per guadagnare la convocazione e uno spezzone di partita. Che si è messa inaspettatamente male con l’espulsione di Cuadrado, evento che ha portato Pirlo a non rischiare Dybala.