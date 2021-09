Come racconta Tuttosport, Paulonon ha esattamente brillato durante il suo periodo in nazionale. Pochi, i 10 minuti finali di Caracas contro il Venezuela; più flebile la speranza di ritagliarsi uno spazio al Monumental per Argentina-Bolivia (ore 1.30 della notte che verrà). In ogni caso, la Joya prenderà subito un volo privato "e la Juve s’aspetta che il giocatore sia in Italia entro la prima serata, quando gli altri compagni di squadra avranno presumibilmente già preso il volo per Napoli", racconta Tuttosport.