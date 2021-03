6









Con calma, si riparte. E si riparte dalla qualità. Solo oggi la Juventus torna a correre e ad allenarsi: al training center, ieri sono arrivati sei bianconeri bisognosi di ritrovare la condizione. La foto pubblicata da Cuadrado ne ha svelati due: Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. A proposito di quest'ultimo: come racconta La Stampa, l'argentino può essere l'acquisto della rincorsa scudetto, considerato che in questa stagione ha racimolato appena 15 presenze, e nuova fiducia per lui dopo un periodo davvero duro.



PRIORITA' - Dunque, un passo dopo l'altro: e il primo è ritrovare la condizione, tornare a giocare con discreta continuità e qualità. E il rinnovo? Ci penserà strada facendo, anche se la scadenza è sempre più vicina per un campione del suo livello. Rischiando di diventare una trappola, perché al momento le distanze non sono state colmate. Anzi.



OCCASIONE PREMIER - E le offerte non mancano: secondo quanto riportato da France Football, per la Joya sono arrivate due offerte importanti dalla Champions League. Entrambe oscillano intorno ai 50 milioni di euro, partono dal Tottenham e arrivano al Chelsea. Occhio al Barcellona sullo sfondo. Intanto, si corre verso il derby...