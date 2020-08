Paulo Dybala si è dimostrato a dir poco importante per la Juve in questa stagione. L'argentino ha risentito positivamente dell'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, che lo ha riportato più vicino alla porta avversaria. La Joya è tornata ad essere decisiva e importante per la Juve, che infatti farà di tutto per recuperarlo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'obiettivo del club bianconero è di riuscire ad avere Dybala pronto e disponibile almeno per la panchina per la sfida contro i francesi guidati da Garcia.