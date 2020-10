Dopo non aver ancora assaporato il campo in questo inizio di stagione, né alla Juventus né con l'Argentina, Paulo Dybala sembra ancora lontano dal tornare a giocare, quantomeno dal 1'. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, dall'allenamento di stamattina alla Continassa emerge che la Joya non partirà titolare domani contro la Dinamo Kiev per l'esordio stagionale in Champions League. Questo (almeno ufficialmente) a causa dello scarso minutaggio ancora nelle gambe. Al suo posto dovrebbe agire Kukusevski, con Cuadrado a destra e Chiesa dirottato a sinistra. Che il caso Dybala rischi di infiammarsi ulteriormente?