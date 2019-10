I have a dream. Yo tengo un sueño, como decía Martin Luther King y tendríamos que repetirlo nosotros cada día. El sueño es que el racismo no gane en los estadios de fútbol y tampoco afuera de ellos como en nuestras vidas..cada día. #noracism #stopracism pic.twitter.com/AVGhQtjSm6 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) October 15, 2019

In questi giorni il calcio si sta trovando ad affrontare tematiche ben più importanti della semplice partita sul campo. Tra queste, la lotta al razzismo è sempre in prima linea e Paulol'ha affrontata con un messaggio molto chiaro tramite i propri account social ufficiali: "Ho un sogno, come diceva Martin Luther King e dobbiamo ripeterlo sempre, ogni giorno.".