Come racconta Tuttosport, per Paulo Dybala stasera c'è l'ennesima occasione da sfruttare. L'argentino si avvicina alla finale di Coppa Italia con la coscienza di indossare ormai "le stimmate del campione". A Shanghai decise la prima partita in bianconero, cioè la finale di Supercoppa contro la Lazio. Poi 90 gol, quasi tutti meravigliosi. Cosa manca? Manca che il Napoli, da Reina a Ospina, passando per Meret, non ha mai subito un gol di Paulo se non su calcio di rigore. E anche in questa stagione non è apparso certamente al meglio nella morsa fisica del duo di centrali partenopei. Il destino - e il calendario - offrono adesso una nuova occasione: tocca sfidare i falsi miti.