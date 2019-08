Dybala contro Higuain, ma solo per un posto da titolare. I due attaccanti si giocano una maglia al centro dell'attacco della Juventus, quantomeno a Parma. Vince Paulo, per ora, che è in grande vantaggio e che ha sempre la dieci sulle spalle. Paulo è il centravanti titolare dei bianconeri in questo momento, come racconta La Gazzetta dello Sport. Dopo i grandi spaventi del mercato, Paulo potrà ora rilanciarsi e chiudere definitivamente quella porta. Comunque, finché la Juve non mette a segno ancora qualche cessione, il suo profilo resta decisamente in bilico. A Parma, intanto, sarà davanti con due frecce pazzesche: Ronaldo e Douglas Costa lo aiuteranno a mettere insieme i primi gol.