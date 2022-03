Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico. Dopo la rottura con la Juventus, a causa della mancata proposta di rinnovo, ha ripreso ad allenarsi, nonostante i giorni complessi dal punto di vista emotivo. Non è un mistero che si aspettasse un diverso trattamento da parte del club e che ora sia in balia degli eventi e di queste ultime settimane, che prevedono un continuo su e giù umorale. L'obiettivo non può che essere il trasformare la delusione in energia positiva, per portare la Juventus in alto ma soprattutto per togliersi qualche soddisfazione personale, lasciando a Torino solo il rammarico di averlo perso. DOVE ANDRA'? - La domanda non può che essere questa e il futuro che tema di grandi discussioni, specialmente in Spagna. Il Barcellona sembra aver fatto un passo indietro dopo i primi sondaggi con l’entourage del numero dieci, con Xavi che non sembra essere un suo grande estimatore, ma sempre dalla Liga arrivano approcci interessanti. Paulo è un obiettivo concreto dell’Atletico Madrid, come riporta calciomercato.com, e lì ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale De Paul, che ha caldeggiato l’acquisto di Dybala alla dirigenza dei colchoneros. Non siamo ancora entrati nella fase operativa della trattativa ma ci sono tutti i presupposti per iniziare con il piede giusto: Simeone vuole Dybala e Dybala vuole l’Atletico. Sullo sfondo resta l’Inter che sta studiando la strategia giusta per provare a convincere l’argentino, con lo scoglio dell'alto ingaggio.