Non sembra trovare una destinazione l'ormai ex attaccante della Juve, Paulo Dybala. L'asso argentino non riesce infatti ad accordarsi con nessun club, nonostante le pretendenti sembrino non mancare. Per la Joya ci sarebbe il forte interesse di Inter, Roma e Napoli, pronte a darsi battaglia per arrivare ad esaudire le richieste economiche dell'entourage di Dybala.