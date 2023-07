A distanza di 365 giorni dal suo arrivo alla Roma, il futuro di Paulo Dybala non è ancora del tutto definito. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Thiago Pinto sta avendo frequenti contatti con l'entourage del giocatore, per discutere appunto del rinnovo del contratto. Al momento però, non risultano offerte ufficiali.