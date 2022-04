Come racconta La Gazzetta dello Sport, la scelta di Erik ten Hag come prossimo allenatore riporta il Manchester United nel panorama “dybaliano”: il tecnico olandese è da tempo un grande estimatore di Dybala, il cui nome sarebbe stato inserito nei primi piani per il futuro della nuova guida tecnica dei Red Devils. Ci sarebbe stato un primo contatto con gli intermediari, lo United avrebbe riaperto il dossier Dybala.