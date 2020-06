Paulo Dybala ha parlato alla CNN, in una lunga intervista che ha affrontato anche il tema del razzismo nello sport. In particolare, la Joya è tornata sugli episodi che hanno coinvolto Moise Kean in Cagliari-Juve, la scorsa stagione. In quell'occasione, ad esempio, Leonardo Bonucci parlò di colpe divise tra tifosi e giocatori. Dybala ha voluto puntualizzare: "Ai tempi, non c'erano le parole giuste per quanto accaduto. Devi essere molto cauto quando parli di certe cose, portare il giusto messaggio che vuoi dare. Spesso le parole sono prese male dal contesto. Certamente entrambi, allenatore e calciatore, possono imparare da certe cose. Conosco Bonucci e Allegri così bene da credere che non abbiano pensieri razzisti. Forse non è uscita bene la frase... ripeto: dobbiamo combattere il razzismo"