I gesti d'amore più belli sono quelli improvvisati. E' un vecchio adagio che si rifà in ogni situazione della vita, ma che ti riempie soprattutto se c'è una grossa decisione da prendere e tanto in ballo e da giocare.: 'Oh, non scapparci', gli ha detto una signora.Dybala, nella sua centralissima casa torinese, è stato spesso braccato dai tifosi che gli hanno chiesto di non tornare. Oltre ai social, è questo il vero gesto che differenzia Paulo da tutto il resto del gruppo. Lui che è estro e fantasia, ma anche entusiasmo. Lui che vuole la Juve e che non ha intenzione di perdersi un istante del futuro che sta costruendo Maurizio Sarri. A trattenerlo, però, non sarà la Juventus: saranno i suoi supporters. Che a differenza della dirigenza bianconera, non hanno mai pensato un solo secondo che fosse arrivato il momento di salutarsi.