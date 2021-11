Paulo Dybala e la Juventus, rinnovo fino al 2026 a 10 milioni l'anno di stipendio. Dato più, dato meno, questi saranno i termini del contratto che la Joya firmerà a breve. Mancano solo alcuni dettagli, e soprattutto la presenza in Italia del procuratore dell'argentino Antun.

A conferma di tutto questo, arriva dall'ATP un video che mostra Dybala insieme ad Alexander Zverev, vincitore delle Finals di tennis: al termine dello scambio di convenevoli e di cimeli tra i due, spunta una frase in inglese del numero 10 bianconero rivolata a Zverev. Che in italiano suona come "se vieni a Torino nei prossimi 5 anni mi trovi..."