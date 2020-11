1









"Ma Dybala che tra poco condivide anche gli auguri del magazziniere ma non della Juventus? E ma il rinnovo e i soldi non sono un problema". Tra i primi tweet sul 'caso Dybala' emerge proprio questo, l'insofferenza di alcuni tifosi verso l'ultimo gesto di Paulo nei confronti della Juventus. Di cosa si tratta? Di un atto di riconoscenza che non è arrivato: nel giorno del suo compleanno, Dybala ha ricevuto post e articoli, stories e commenti da parte degli account della sua società. Ai quali però non ha mai risposto. Ecco, un dettaglio non certo passato inosservato a tanti tifosi, che hanno sfogato il loro dispiacere sui social. Guardate pure nella nostra gallery...