La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini: quattro gol in 19 partite. I primi gol dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più. L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite e realizzato 23 gol nel massimo campionato con la maglia della Juventus, tra il 2010 e il 2014. Da ex, ha realizzato appena una rete contro i bianconeri in campionato all’Allianz Stadium, tuttavia proprio nella sfida più recente (1-2 del dicembre 2018).​