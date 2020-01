Quando Paulo Dybala vede le squadre della capitale si trasforma. Come ricordato da Opta, infatti, la Joya i primi due gol di Dybala con la maglia della Juventus sono stati contro squadre della Capitale: entrambi nell’agosto 2015, uno in Supercoppa contro la Lazio e uno in Serie A contro la Roma. Proverà a ripetersi stasera all'Allianz Stadium.