Come racconta Juventus.com, la Juventus ha mancato l'appuntamento con il gol solo in una delle precedenti 14 partite di Supercoppa Italiana (0-1 v Inter nel 2005) - dall'altra parte la Lazio non ha trovato la rete in tre delle sette partecipazioni alla competizione. Paulo Dybala ha segnato tre reti in Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: dovesse trovare il gol, l’argentino diventerebbe il miglior marcatore nella storia della competizione, superando Del Piero, Eto'o, Shevchenko e Tevez.