La lunga rincorsa di, anzi da Los Angeles dove questa notte (ore 4.30) la Seleccion sfida il Cile in amichevole. Proprio a LA il numero 10 bianconero ha incontrato Alessandro Del Piero , impegnato ad allenare i ragazzi della Juventus Academy. La Joya è rimasto a Torino proprio per seguire le orme del capitano. Vuole diventare un punto di riferimento del club bianconero ma per ora, nelle quale Allegri l'ha spesso lasciato in panchina nelle partite decisive, non sembra essere cambiato molto.ma Paulo è determinato a ribaltare la situazione a suo favore.Tanto per cominciare stasera sarà titolare contro il Cile contro cui ha segnato nella sua ultima apparizione con la nazionale. Scese in campo, da titolare, insieme a Leo Messi ma fu più un'eccezione piuttosto che la regola visto che nessun allenatore della Seleccion è mai riuscito a far convivere La Joya e La Pulga. Stasera la stella del Barcellona è indisponibile perché infortunato: l'attacco dell'Argentina sarà tutto sulle spalle di Paulo che tornerà di nuovo in campo mercoledì notte per sfidare il Messico.Tornerà a Torino praticamente a ridosso della partita di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato 14 settembre alle 15.00Il Pipita annusa già la terza maglia da titolare. Dybala invece dovrà sfruttare ogni possibile occasione possibile, anche dall'altra parte del mondo, per dimostrare di essere lui l'attaccante giusto per la Juve. Non sarà impresa semplice anche perché non dipende solo da lui ma pure da CR7, altra stella del calcio mondiale con cui Paulo ha difficoltà a intendersi sul rettangolo verde. Ronaldo preferisce una spalla più forte fisicamente che l'aiuti a crearsi spazi là davanti. Paulo dovrà convincere anche lui, in qualche modo. Stanotte, dall'altra parte del mondo, parte la sua rincorsa per prendersi la Juve.@lorebetto