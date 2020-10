1









Una 'fuga' che sta facendo discutere, anche e soprattutto per le modalità con cui è avvenuta. L'edizione odierna di Repubblica racconta come, nonostante il parere negativo dei dirigenti, i calciatori implicati nella vicenda abbiano rotto la bolla.



LE MODALITA' - Dybala è volato a Barcellona dove è decollato per l’Argentina con il jet di Messi (a bordo c’era anche Suarez), Danilo è andato in taxi a Malpensa e da lì è partito per San Paolo (via Madrid), Bentancur ha raggiunto l’Uruguay e Cuadrado si è imbarcato sul charter della federazione colombiana che ha portato a Baranquilla 18 giocatori e il ct Queiroz. Ronaldo, invece, si è aggregato al Portogallo ieri utilizzando il suo jet privato, ma lunedì era ancora nella sua abitazione torinese.