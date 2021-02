Paulo Dybala è pronto a tornare. E' stato costretto ad assistere impotente dalla panchina alla sconfitta della Juve contro il Porto di Champions League, ora vuole riprendersi minuti, spazio e giocate in vista del 9 marzo, data del ritorno con il Porto. In questi 41 giorni interminabili non ha fatto altro che pensare al momento del rientro e lo desidera ancora di più adesso, anche se sente ancora un po' di dolore. Lui MVP della Juve nella scorsa stagione, che cambia i bianconeri come nessuno.



I NUMERI - Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Ha chiuso la stagione con 17 centri (di cui 11 in Serie A) e con il premio di Mvp del campionato. Dopo lo stesso numero di partite di oggi (33) aveva fatto 11 gol, di cui alcuni pesantissimi (Inter e Milan in campionato, doppietta alla Lokomotiv in Champions). Senza di lui Pirlo è stato costretto ad adattare Kulusevski nel ruolo di seconda punta, ma nel nuovo anno dei 4 attaccanti bianconeri, a parte Ronaldo, solo Paulo nei 2021 ha trovato la porta in Serie A. Anche in una stagione finora disgraziata, in cui Dybala non è mai stato al top per colpa di infortuni e altri guai (una brutta infezione alle vie urinarie) i dati raccontano che con l’argentino in campo la Juve segna di più (2.3 la media a gara, 1.6 senza) e fa più punti (2.3 a match invece di 1.7) mentre i gol subiti restano invariati (0.9)".