Ieri era 'annoiato', o almeno così si definiva sui social: c'è chi lo può capire, che un compleanno in zona rossa non è il massimo della vita. Comunque, Paulo Dybala si appresta a vivere questi due giorni liberi concessi da Andrea Pirlo sotto il segno del lavoro: è vicino a recuperare definitivamente dall'infezione che l'ha privato dell'Argentina e della convocazione di Scaloni. Tanto vale prendersela con calma per tornare decisivo anche alla Juventus.



NUOVO INIZIO - Così deve vederla, Dybala. Come un nuovo inizio. Come se l'ultimo mese, con tutti i problemi del caso, non fosse esistito. Il bello del calcio è che ti dà sempre una nuova occasione, ma per rendere al meglio bisogna esserci, di testa e fisico. Su quest'ultimo punto, PD sta oliando gli ultimi ingranaggi, piuttosto arrugginiti dopo 3 mesi lontano dai campi. A ritrovarsi, lo aiuterà anche Oriana, compagna di Paulo ormai da due anni che negli ultimi giorni è rientrata proprio da Buenos Aires per festeggiare insieme alla dolce metà: "Ti amo oggi e ogni giorno un po' di più, anche se così tanto mi sembra impossibile. Il mio desiderio in questo giorno e sempre è quello di vederti felice, facendo ciò che vuoi, essendo ciò che sei. Sei incredibile. Ti meriti tutto".