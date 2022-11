Non potevano mancare glidellaa Paulo, grande protagonista della storia recente del club bianconero con oltre 200 presenze e 82 gol. Passato allain estate dopo la scadenza di contratto con la Vecchia Signora (e attualmente impegnato con l'Argentina per il Mondiale ormai alle porte), quest'oggi l'attaccante argentino ha festeggiato i 29 anni, un traguardo che anche la sua ex squadra ha voluto celebrare con un messaggio di auguri sui propri canali ufficiali. Eccolo di seguito.