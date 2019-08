Paulo Dybala e una magia che ha emozionato tutti. La Joya, riferisce la Gazzetta dello Sport, si sente molto soddisfatta del suo rapporto con Maurizio Sarri e soprattutto con i compagni di squadra, nonostante un'estate complicata vissuta sul mercato, con la Juventus che ancora non ha deciso se trattenerlo a Torino. Sempre secondo la rosea, la certezza è che i compagni gli sono stati vicini e dopo il delizioso cucchiaio di Trieste, negli spogliatoi in tanti hanno fatto i complimenti a Dybala. E qualcuno gli ha detto: la tua magia sembrava una di quella fatte da Francesco Totti. Un segnale da cogliere anche in chiave mercato.