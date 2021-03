Ieri, mentre l'attenzione della Juventus era focalizzata sulla partita contro lo Spezia, Paulo Dybala portava avanti la sua partita personale, quella del recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro che lo sta tenendo ai box da quasi due mesi. QUI SOTTO potete vedere infatti il video dell'allenamento casalingo postato su Instagram con il messaggio "Coming Soon", torno presto.Come rivela il Corriere dello Sporta cui si sta sottoponendo dalla fine della scorsa settimana, quando è volato persino a Barcellona dal luminare Cugat per capire meglio che cos'ha. Terapie che hanno "un orizzonte di una decina di giorni per capire se daranno gli effetti sperati".Se quindi le nuove cure avranno funzionato a dovere, la Joya potrà tornare esattamente per il delicato ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sperando che stavolta l'insopportabile dolore se ne vada via.