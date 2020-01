Mancano 20' alla fine di Roma-Juve quando Sarri toglieper far entrare Higuain. Bianconeri in vantaggio 2-1 e Paulo tra i migliori in campo nonostante gli sia mancato il gol. Sarri lo richiama in panchina, l'argentino non la prende benissimo:. Letterale. Forte e chiaro.- Si sa, Maurizio è così. Sincero e diretto, senza peli sulla lingua. Se sente di fare una cosa non si fa tanti problemi. Prende e agisce. Punto.(e non uno qualunque!) contro il Milan lasciandolo addirittura fuori nella partita successiva con l'Atalanta. E si è creato quasi un caso. Scrupoli? Zero. Avanti a testa bassa con le sue idee.(può cambiare qualcosa con l'infortunio del turco, QUI le sue condizioni). Insomma, Maurizio Sarri non guarda in faccia nessuno. Nel vero senso della parola. Per informazioni, chiedere a Dybala.