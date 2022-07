Come funziona? Come racconta Calciomercato.com, c'è grande attenzione alla clausola rescissoria, che ammonta a circa 20 milioni di euro, che per l'entourage era imprescindibile anche nelle trattative con Inter e Napoli. Quella trae lasarà una sorta di partnership: avendo accettato un ingaggio più basso, una percentuale della clausola che verrà eventualmente versata da un altro club finirà direttamente al calciatore. A cambiare le carte in tavola c'è però un altro aspetto: il club giallorosso si è infatti riservato la facoltà di risolvere, in alcuni casi, questa clausola liberatoria a proprio favore attraverso determinati parametri. Ciò vuol dire che la Roma potrà bloccarla con degli interventi precisi, come ad esempio l'aumento dell'ingaggio dell'argentino o allungando la durata del contratto.