Altra giornata in. Ma c'è chi non rimane a casa. Alt, occhio a urlare allo scandalo: in realtà, urlate d'invidia per casa. L'esterno brasiliano, che oggi ha dichiarato di 'non vedere l'ora di tornare ad allenarsi con la squadra ', se n'è stato parte del pomeriggio a palleggiare sulla parte di spiaggia privata nei pressi della sua abitazione. Paradiso.Ma è stata una giornata piena di allenamenti, un po' per tutti. Intanto,(quest'ultimo in compagnia della moglie) hanno mostrato al pubblico le loro sgambate. Stessa storia per Danilo, che ha partecipato alla nuova challenge del suo sponsor tecnico. E' andata in modo 'particolare' a: l'esterno bianconero ha messo in palio una maglia da gioco per raccogliere fondi utili alla lotta al coronavirus. Tra i commenti, c'è chi ha preferito della facile ironia. Vecchia storia, ugualmente da condannare.Bei messaggi arrivano da Pauloe da Giorgio. Partiamo dall'argentino: a un'infermiera che su Twitter mostra la sua tuta protettiva con il 10 e con la scritta Dybala sul retro, Paulo ha risposto con un sorriso enorme. E poi, il messaggio che ha scaldato il cuore: "Oggi sono io a tifare per te". Verdiana, l'autrice del post, ha ringraziato di cuore. Storia simile per Stefano, infermiere di Teramo che aveva scritto a IlBianconero.com ( qui la storia ): gli è arrivato il messaggio del capitano della Juventus. Chissà se ci sarà anche una maglia molto presto.