Adesso si spinge sull'acceleratore, per definire il futuro di Paulo Dybala. Ricevuta la porta in faccia dalla Juventus, l'entourage di Dybala lavora per definire il prossimo futuro della Joya. Futuro che potrebbe portarlo all'estero. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il procuratore Jorge Antun avrebbe avviato le pratiche per poter essere abilitato come agente in Spagna.