Arrivano incoraggianti notizie per Paulo. L'attaccante argentino ha prontamente interrotto la sua partecipazione durante la partita contro la Fiorentina, e il problema muscolare derivante dal contrasto con Arthur sembra meno grave di quanto inizialmente ipotizzato al termine della partita. Fin dalla mattinata, le sensazioni erano di prudente ottimismo, e nel primo pomeriggio è giunta la conferma: assenza di lesioni significative e un periodo di stop stimato tra 8-10 giorni, a condizione che il processo di recupero prosegua positivamente. Dybala sarà assente contro il Bologna e nel match di Coppa Italia contro il Frosinone, ma l'obiettivo di Dybala e di Mourinho è averlo nuovamente a disposizione per il cruciale confronto per il 4° posto in classifica contro il Napoli, programmato per il 23 dicembre alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico.