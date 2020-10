Dopo due panchine - e qualche polemica - nelle ultime due partite, contro il Verona potrebbe essere il momento per rivedere Paulo Dybala titolare. Secondo il Corriere della Sera Pirlo sta valutando di lanciare l'attaccante argentino dal primo minuto dopo i 40' contro la Dinamo Kiev nella prima gara di Champions. Farebbe tutto parte del piano dell'allenatore bianconero, che sta gestendo Dybala in questo modo per permettergli di arrivare al pieno della forma in vista delle prossime partite.