"Sono molto orgoglioso di Pirlo, non a caso è considerato il Maestro. Non mi dà fastidio che Dybala chieda 15 milioni all'anno, mica sono il presidente. Mio cugino è più bravo di me, io sono un tifoso che sogna di vincere la Champions. E con Cristiano le possibilità aumentano. Non c'è nessuno forte quanto lui, sicuramente segnerà più di Ibrahimovic". Così Lapo Elkann ha parlato a tutto tondo, dal campo al mercato, mandando il suo segnale da tifoso bianconero.