C'è stato un tempo, che sembra una vita fa ormai, in cui la storia d'amore tra Paulo Dybala e la Juventus sembrava destinata a concludersi. Era estate, la torrida estate del 2019, la stessa che, per colpa della dilatazione temporale dell'ultimo mese di allerta coronavirus, sembra essere parte di un'epoca antica. Eppure, Dybala, lo stesso che stasera sarà al centro dell'attacco bianconero contro l'Inter, era ad un passo dal Manchester United. Anzi, come riporta Calciomercato.com, l'argentino era già stato venduto. Allora, cosa è cambiato? Tutto era pronto per lo scambio con Romelu Lukaku, finché lo stesso Dybala non ha preso il telefono in mano. Con una chiamata a ​Jorge Antun, amico di famiglia e storico membro del suo entourage, la Joya giura il suo amore alla Juventus: non mi interessano i soldi, sostiene Dybala, voglio restare.



Parole d'amore che, lette oggi, forse scaldano ancor più il cuore. Non solo per le prestazioni dell'argentino, tra i migliori malgrado la Juve fatichi a macinare gioco, ma anche per questo genere di atteggiamenti: infatti, Dybala non ha più smesso, dalla scorsa estate, di lanciare messaggi alla società. Così, Fabio Paratici ha cambiato i propri piani e, con calma, si sta affrontando il capitolo rinnovo. Non ci saranno scherzetti, come quello fatto da Antun con lo United per far saltare il banco delle trattative. Allora, l'amico-manager di Dybala alzò la posta delle commissioni, oggi invece - come sempre - ballano le questioni sui diritti d'immagine. Si procede spediti, anche se manca ancora la firma per il rinnovo, ci sarà sicuramente una sostanziale novità; un ingaggio superiore ai 7 milioni che già percepisce. Un atto d'amore, ricambiato quindi, con Dybala che sarebbe consacrato come uno dei top player a livello mondiale.