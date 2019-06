Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da definire. Dopo una stagione deludente, con appena 10 gol segnati in tutto, la Juventus deve osservare un nuovo passo indietro da parte della Joya, che non riesce a essere protagonista con la sua Argentina in Copa America. Il numero 10 bianconero, insomma, è nelle mani di Maurizio Sarri per un pronto riscatto dopo le recenti delusioni. Anche se Fabio Paratici, in ogni caso, non esclude una cessione in estate, se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 100 milioni di euro.