L'Allegri ritrovato, e pure l'allegria. Gioco di parole molto facile per Paulo Dybala, che sta trascorrendo le vacanze a Miami con la fidanzata Oriana Sabatini. E' andato anche ad applaudire i suoi ex compagni Matuidi e Higuain, e riabbracciato proprio un fratello come il Pipita. Entrambi hanno giocato nella Juventus di Allegri, era pre Cristiano Ronaldo. Adesso potrebbe arrivare quella 'd.C.' e Dybala dovrebbe essere il perno. Cosa manca? La firma sul rinnovo di contratto. Decisiva.



GLI AGGIORNAMENTI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, i contatti con Antun sono passati da Paratici a Cherubini. In questi giorni, l'attuale direttore si è sentito con Paulo tramite sms e ha in agenda la convocazione dell'argentino appena rientrerà a Torino, ossia intorno al 10-11 luglio. Il dirigente passerà immediatamente alle cose formali: il rischio altrimenti sarebbe quello di perderlo a zero, e inizierà la trattativa sulla base della cifra di un anno fa. Non si potrà andare oltre quel limite, e Gazzetta spiega come la Juve conti sulla volontà (sempre manifestata) del giocatore di rimanere a Torino. Allegri lo metterà poi al centro, che per Paulo non è un dettaglio. Insomma, ancora un paio di settimane. Poi ci sarà il primo e concreto contatto...