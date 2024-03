Pauloha risvegliato il suo talento alla. Il campione argentino, ex Juventus, sta tornando ad essere un elemento decisivo con la maglia giallorossa, suscitando l'interesse di diverse grandi squadre europee. La Joya, come riportato da Sport, sarebbe finita nel mirino del Barcellona, che sta valutando l'idea di portarlo in Spagna, considerando anche di pagare la clausola di rescissione di 12 milioni di euro alla società romana. Dybala è diventato più di una semplice opzione per i catalani, che sono pronti a intensificare i loro sforzi soprattutto dopo le sue recenti prestazioni eccellenti in Serie A.In passato, durante l'eraal, Dybala è stato spesso associato ai blaugrana, ma l'affare non si è mai concretizzato. Il ritorno di fiamma attuale preoccupa la Roma, mentre i catalani mostrano un interesse concreto. Tuttavia, secondo Sport, devono affrontare la concorrenza di diverse squadre europee. La cifra della clausola di rescissione attira l'attenzione di vari club: in Premier League ci sono squadre come il West Ham interessate alla Joya, mentre in Spagna anche l'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino l'argentino. Al momento sembra che Dybala gradisca la possibilità di trasferirsi a Barcellona in caso di addio alla Roma.