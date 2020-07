Juventus uguale Dybala. In tutto e per tutto. In un momento difficile come quello che sta attraversando la squadra, il migliore rimane sempre Paulo. E' il più in forma dalla ripresa della stagione, e in un anno la sua posizione nel club si è ribaltata: l'estate scorsa stava per andare via, ora tratta il rinnovo. E secondo il Corriere dello Sport l'argentino vuole vedersi riconosciuto sul nuovo contratto quello che sta facendo in campo. Tradotto: Dybala chiede un super ingaggio.