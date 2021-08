La Juventus fino a ieri mattina sembrava avere la certezza che Paulo Dybala non sarebbe stato disponibile per l'amichevole di lusso prevista domani sera, il Trofeo Gamper contro il Barcellona al Camp Nou. Una partita che avrebbe dovuto avere la Joya tra gli assenti a causa dell'infortunio muscolare che lo ha tenuto out nelle amichevoli con Cesena e Monza, ma che invece ora è rientrato.