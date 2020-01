Paulo Dybala sta vivendo una stagione di rinascita. L'attaccante della Juve, a segno ieri nella sfida vinta 4-0 contro l'Udinese, sta vivendo un'annata di rinascita. Come ricordato dal sito ufficiale dei bianconeri, infatti, la Joya ha segnato 9 gol contro l’Udinese, contando tutte le competizioni; da quando è in Italia, ha fatto meglio solo contro la Lazio (11). Paulo ha già segnato più gol quest'anno (11) che in tutta la scorsa stagione (10) considerando tutte le competizioni, ed è andato in gol per 9 volte in Coppa Italia da quando gioca nella Juventus, almeno tre più di qualsiasi altro giocatore nella competizione in questo periodo.