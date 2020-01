La Juventus vince e sale al primo posto solitario in classifica: +2 all'Inter grazie alla vittoria per 2-1 sulla Roma. Gol di Demiral e Ronaldo, ma tra i migliori in campo c'è sicuramente, che non ha preso bene la sostituzione a 20' dalla fine ( QUI la sua reazione). Finché era in campo l'argentino ha regalato numeri e giocate ai tifosi bianconeri arrivati all'Olimpico.