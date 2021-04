Il grande gelo tra Dybala e la Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, la punizione per la festa bandita a casa di McKennie raffredda ulteriormente i rapporti già complessi tra il club bianconero e l'attaccante argentino, che si trascinano da mesi tra le problematiche per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno a giugno 2022, la lunga assenza dal campo e un futuro che ora pare non essere più a Torino.