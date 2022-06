Adesso cosa farà Paulo Dybala? Dopo un anno dall'investitura di Massimiliano Allegri, che gli aveva affidato il nuovo ciclo Juve e soprattutto il ruolo di vice capitano bianconero, l'argentino in questo momento si trova senza squadra e con un agente che chiede esattamente la luna: una cifra vicina ai dieci milioni di euro, tra ingaggio per il suo assistito e una prima parte di commissioni per il suo lavoro.



Esattamente per questo motivo sembra sia tornato il gelo con Beppe Marotta, consapevole di avere ancora Dybala tra le mani, ma non convinto di spendere così tanto per il suo procuratore. Vengono alla memoria le parole di Arrivabene, quando la trattativa con Dybala sembrava andare verso la firma: "Qualcuno è più innamorato dei procuratori che dei club per cui giocano".



Ecco, i tifosi, sui social, non hanno dimenticato il ruolo di Antun in tutta la storia: "Ora merita questo, non ha capito che scherza col fuoco", uno dei tanti commenti alla vicenda.



Leggi i tweet nella gallery dedicata.