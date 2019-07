Paulo Dybala all'Inter? No, grazie. E' arrivata la risposta della Joya sul mercato e sulla possibile cessione al club nerazzurro. E' arrivata chiara e secca. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che spiega come l'argentino non sia disposto a lasciare Torino per la Milano nerazzurra e come il 10 abbia già parlato con Maurizio Sarri personalmente, sentendosi coinvolto nel progetto totalmente. Dybala ora vuole riprendersi la Juventus.